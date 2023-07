A carregar o vídeo ...

Bernardo Silva casou-se ontem com Inês Degener Tomaz, uma cerimónia que teve lugar em Covas do Douro e cuja festa contou com a participação do cantor António Zambujo. O craque português mostrou conhecer bem o repertório do artista e não se coibiu de mostrar aos convidados que até tem jeito para cantar... (Instagram/April Ivy)