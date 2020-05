Bernardo Silva para Bruno Nogueira: «Sporting? Tens é de ir ao Estádio da Luz»

A carregar o vídeo ...

Bernardo Silva protagonizou na noite de quinta-feira uma conversa bem animada e descontraída com Bruno Nogueira em direto no Instagram e desafiou o humorista - que revelou não ter grande interesse por futebol mas nutrir ligeira simpatia pelo Sporting - a ir ao Estádio da Luz para sentir o ambiente nos jogos do Benfica, nomeadamente o habitual convívio entre os adeptos nas roulotes antes do apito inicial. [Vídeo: Youtube]