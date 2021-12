A carregar o vídeo ...

"Passear o cão com Bernardo e Inês" é o título do vídeo que o Manchester City partilhou nas redes sociais, onde o futebolista apresenta John Stones, o cão que recebeu o nome em honra do grande amigo do médio português. Além do animal, Bernardo Silva fala sobre a equipa, a sua vida em Manchester, os amigos e muito mais... (Vídeo Manchester City)