Bernardo Silva revela qual é a sua 'cheat meal' e ingleses nem querem acreditar

A nutrição dos futebolistas, desde o que comem diariamente até àqueles 'pecados' na dieta, é uma das maiores curiosidades dos amantes do desporto e sempre que o tema vem à baila há muito interesse em conhecê-la. Ainda assim, há quem não tenha opções lá muito entusiasmantes, como o caso de Bernardo Silva, que ao portal Sport Bible, num exercício de respostas curtas com Rodri, revelou qual a sua opção para 'cheat meal' e surpreendeu. "Não tenho. Talvez, diria, pão com manteiga. Não sei se conta. E um pouco de fiambre. Conta?", questionou, até algo embaraçado.