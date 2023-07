'Big in Japan': a impressionante chegada do Manchester City às ruas de Tóquio

A carregar o vídeo ...

O Manchester City já se encontra no Japão para dar início ao estágio de pré-temporada que vai realizar em solo nipónico. A equipa inglesa chegou à capital japonesa esta quinta-feira e fê-lo em grande estilo. Os autocarros do campeão da Premier League e da última edição da Liga dos Campeões circularam por Tóquio com hologramas no topo, um estilo bem futurista que fez parar a multidão que circulava pelas ruas. Como diriam os Alphaville, "as coisas são fáceis quando és grande no Japão".