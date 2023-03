A carregar o vídeo ...

Boca Juniors e River Plate partilham uma das mais intensas rivalidades do mundo do futebol e nem mesmo nos jogos (aparentemente) a feijões esse sentimento desaparece. Veja-se este lance, no encontro de veteranos entre os dois rivais, com Chelo Delgado a varrer Manuel Ledesma de uma forma inacreditável.