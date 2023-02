Bolasie arrasa Sporting: «Tudo fora do campo é uma desgraça»

A carregar o vídeo ...

Yannick Bolasie jogou no Sporting em 2019/20, por empréstimo do Everton, mas pelo que contou numa conversa no TikTok, não guarda boas recordações da passagem por Alvalade. "Gostei da experiência dentro do campo, fora do campo foi uma desgraça. Os adeptos são calmos, mas tudo fora do campo é uma desgraça. A forma como o negócio se desenrola afeta-te. Vinha de Inglaterra onde tudo era normal, profissional, as coisas eram feitas, era pago a tempo e horas... Homens a perseguir homens...É um grande clube português e tem problemas até hoje."