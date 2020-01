Numa partida na qual já perdia por 2-1, o Sporting viu a vida complicar-se ainda mais com a expulsão de Bolasie. O jogador congolês foi castigado devido a uma suposta agressão a Willyan. Para piorar o cenário, o jogador do leão será baixa diante do FC Porto na próxima jornada da Liga precisamente devido a este lance.