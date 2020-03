Bolsonaro: «Pelo meu histórico de atleta, não teria de preocupar-me se fosse contaminado pelo coronavírus»

A carregar o vídeo ...

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, dirigiu-se à nação para falar do coronavírus. O político referiu-se à pandemia como uma "gripezinha" e "resfriadinho", defendeu que as escolas não precisam de fechar porque os idosos é que fazem parte do grupo de risco, e até usou o próprio exemplo para minimizar os efeitos do vírus.