Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, afirmou esta terça-feira, em entrevista à emissora pública de televisão 'TV Brasil', ter apresentado positivo ao teste realizado no dia anterior à Covid-19. Mesmo assim, enquanto falava com os jornalistas, o presidente brasileiro retirou a sua máscara. [Vídeo: TV Brasil]