Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo no Manchester United ao bisar (com um golaço nos descontos) no empate (2-2) frente à Atalanta. Paul Merson, antiga figura do Arsenal e atual comentador da 'Sky Sports', foi à loucura com o golo de CR7 em Bérgamo. [Vídeo: Football Daily]