A carregar o vídeo ...

No dia em que o Benfica apresenta Jorge Jesus , também o Flamengo dá as boas-vindas ao sucessor do técnico português no Brasil . Domènec Torrent aterrou esta segunda-feira no Rio de Janeiro e foi assim recebido pelos adeptos do Mengão, com boné, camisola e uma música. O treinador espanhol já irá orientar o treino da tarde, segundo informa o clube brasiliero.