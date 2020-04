Boris Johnson sai do hospital e destaca papel de enfermeiro português na sua recuperação

A carregar o vídeo ...

Boris Johnson deixou este domingo o hospital e vai continuar a recuperação à covid-19 em casa. O primeiro-ministro britânico deixou uma mensagem nas redes sociais elogiando os médicos, enfermeiros e trabalhadores dos hospitais de todo o país, destacando, depois, quem o ajudou nos maus momentos por que passou quando esteve internado. E nomeou, com particular ênfase uma enfermeira da Nova Zelândia e um enfermeiro português, chamado Luís, da zona do Porto, que durante dois dias acompanharam-no de perto, de noite e de dia...