Botafogo-Ath. Paranaense suspenso por falha de energia: adeptos fizeram a festa... às escuras

Uma falha de energia no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, interrompeu na madrugada deste domingo o Botafogo-Ath. Paranaense, jogo da 28.ª jornada do Brasileirão. O encontro, que registava um empate a um golo no marcador, acabou mesmo por ser suspenso depois de, avança a imprensa daquele país, a luz ter ido abaixo mais de cinco vezes. Quem não ficou muito preocupado foram os adeptos da equipa da casa, que fizeram a festa... às escuras. A partida será reatada ainda hoje, domingo, à porta fechada. (Vídeo: Twitter)