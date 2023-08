A carregar o vídeo ...

O Botafogo garantiu a contratação do jovem avançado Valentín Adamo, anunciando-o nas redes sociais de uma forma bastante peculiar. O dianteiro, de 21 anos, chega ao clube orientado por Bruno Lage proveniente do River Plate, do Uruguai, e assina contrato até dezembro de 2026. Terá custado 280 mil euros, por 80% do passe.