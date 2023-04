Botafogo de Luís Castro conquistou a Taça Rio com goleada... mas não houve festejos

A carregar o vídeo ...

A Taça Rio é disputada entre o 5º e o 8º classificado do campeonato carioca. Assim, o Botafogo, o 5º classificado, defrontou o Audax Rio na final, que havia terminado na 6ª posição. A equipa de Luís Castro não deu hipótese e bateu o adversário por claros 5-2, na segunda mão da prova, e levantou o troféu no fim... mas sem festa. Apesar de adicionar mais uma conquista ao museu, o grupo queria estar envolvido noutra decisão, ou seja, na final do campeonato carioca, vencido pelo Fluminense. O capitão Marçal, ex-Benfica e Torreense, levantou a taça mas a festa não se fez.