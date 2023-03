Botafogo de Luís Castro empata e presidente do clube adversário agride o árbitro

A carregar o vídeo ...

O Botafogo de Luís Castro empatou com o Sergipe (1-1), graças a um golo nos descontos, garantiu a continuidade na Taça do Brasil, mas o final do jogo foi atribulado, com o presidente do Sergipe, Ernan Sena, a agredir o árbitro Braulio da Silva Machado. Alguns adeptos invadiram o campo, para tentar agredir Luís Castro, e a polícia de choque teve de entrar em cena para serenar os ânimos... (Vídeo Globo Esporte/Twitter)