Bottas despista-se no pit-stop: «Absolutamente ridículo. Podia ter atropelado os meus rapazes»

Valtteri Bottas não teve um dia de treinos fácil no GP de Estíria. O piloto finlandês, que tem andado às avessas com a Mercedes, fez apenas o 12.º melhor tempo do dia e ainda contou com um pequeno despiste após sair da pit-stop da equipa. "Absolutamente ridículo. Podia ter atropelado os meus rapazes", atirou Paul Thomas, team manager da McLaren, em comentário no rádio com a FIA. [Vídeo: Fórmula 1]