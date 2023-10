Brahimi marca à equipa de Leonardo Jardim e ergue a bandeira da Palestina no relvado

A carregar o vídeo ...

Yacine Brahimi, antigo jogador do FC Porto, esteve este sábado em grande destaque no triunfo (4-3) do Al Gharafa de Pedro Martins sobre o Al Rayyan de Leonardo Jardim ao bisar no encontro. Depois de apontar o primeiro da sua conta pessoal de penálti (44'), o internacional argelino bisou na partida aos 61' após uma grande jogada individual pela esquerda e nos festejos dirigiu-se às bancadas para erguer uma bandeira da Palestina, como sinal de apoio ao país, em virtude do conflito com Israel na Faixa de Gaza.