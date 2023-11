A carregar o vídeo ...

Esta noite a América do Sul vai parar para ver o Brasil-Argentina, um jogo de paixões que já 'começou' a ser jogado nas praias do Rio de Janeiro. Esta tarde, num momento de direto, uma televisão argentina decidiu desafiar um vendedor ambulante (com uma bandeja cheia de bebidas na mão) para dar toques na bola e a forma como bateu o argentino foi... claríssima.