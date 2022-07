O Santos bateu na noite deste domingo o Atlético Goianiense por 1-0, com um golo de Lucas Barbosa (77') a ser decisivo para dar os três pontos ao 'Peixe', que segue na 8.ª posição do Brasileirão, com 22 pontos (mais cinco do que o Atlético Goianiense, que é 18.º). [Vídeo: One Football]