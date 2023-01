Brasileiro 'inventou' finta Michael Jackson e acabou... no chão

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Portuguesa Santista e Grêmio Novorizontino, da 1.ª jornada da série A2 do Campeonato Paulista ficou marcado por um momento de confusão nos minutos finais, depois de Erik, da equipa da casa, ter feito um movimento à Michael Jackson que não agradou aos adversários. A cena acabou com o jogador da Portuguesa no chão e um foco de confusão na zona.