Presente no programa 'Roda viva', Abel Ferreira foi questionado sobre o seu futuro, nomeadamente um hipotético interesse do Benfica e quanto tempo mais ficará no Palmeiras. O treinador lembrou a importância de se identificar com o projeto em que está inserido mas também que é fundamental ter a família por perto. [Imagens Youtube Roda Viva]