Braz Frade sobre expulsão de Taremi: «Atira-se tanto para a piscina que dá este resultado»

Mehdi Taremi foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, na sequência da expulsão, por acumulação de amarelos, aos 90'+5 do FC Porto-Paços de Ferrreira (2-1). O iraniano viu o segundo amarelo por, no entender do árbitro Manuel Mota, ter simulado um penálti. Esse lance foi debatido quinta-feira à noite na CMTV.