Bristol Rovers precisava de ganhar por 7 golos, a 30 minutos do fim vencia por 3 e depois aconteceu... isto

O Bristol Rovers viveu, no passado sábado, um dia histórico no futebol inglês. A formação de Joey Barton entrou para o último encontro da temporada - frente ao Scunthorpe - com uma missão quase impossível: a de ganhar por sete golos de diferença para garantir a subida à terceira divisão daquele país. À chegada dos últimos 30 minutos de jogo, o Bristol vencia por 3-0, necessitando ainda de outros quatro tentos que acabaram mesmo por acontecer, levando à loucura total: os adeptos invadiram o relvado para festejar a vitória (7-0), a promoção, e uns sete golos que a equipa não marcava desde... 1964. (Vídeo: Twitter)