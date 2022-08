Brobbey alvo de cânticos racistas: « Deixem-nos falar, pois no final nós ganhámos e eles perderam»

A carregar o vídeo ...

O Ajax venceu por 2-0 na visita ao reduto do Utrecht, mas a partida da 4.ª jornada da Eredivisie acabou por ficar manchada por um ato de racismo tendo Brian Brobbey como alvo. Tudo aconteceu quando o norte-americano marcou o segundo golo da sua equipa, altura na qual os fãs da equipa da casa decidiram fazer barulhos a imitar macacos.



Após o encontro, Brobbey foi questionado sobre o sucedido e assegurou que estes atos não o afetam. "Depois do jogo olhei o meu telemóvel e tinha uma mensagem do meu irmão a dizer-me que fizeram barulhos de macacos. Não podia estar menos preocupado, não me afeta. Deixem-nos falar, pois no final nós ganhámos e eles perderam", atirou o avançado.