Brozovic leva puxão de orelhas na preparação para o FC Porto: «Não estamos na escola primária!»

Marcelo Brozovic não está propriamente a viver uma temporada bastante positiva e esta terça-feira, no derradeiro treino de preparação para o jogo com o FC Porto, levou mesmo um pequeno puxão de orelhas por parte de um elemento da equipa técnica do Inter Milão. Tudo sucedeu num exercício de aquecimento, quando um adjunto de Simone Inzaghi pediu ao croata mais profissionalismo. "Brozo. Brozo, tenta ser sério, por favor. Não estamos na escola primária!", atirou Fabio Ripert, segundo adianta a imprensa italiana.