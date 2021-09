Bruno Fernandes e Jéssica Silva assinalam Dia Mundial do Daltonismo

A carregar o vídeo ...

Os internacionais portugueses Bruno Fernandes, do Manchester United, e Jéssica Silva, do Kansas City, assinalaram esta segunda-feira através vídeos nas redes sociais o Dia Mundial do Daltonismo.

Os dois futebolistas são embaixadores do projeto europeu "TACBIS - Tackling Colour Blindness In Sport", que significa, em tradução livre, "Confrontar o Daltonismo no Desporto", uma ação promovida pela Rede do Futebol Europeu para o Desenvolvimento (EFDN), da qual também faz parte a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).