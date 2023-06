A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes comentou na zona mista do Estádio da Luz a situação a envolver Otávio e mostrou-se bastante crítico. Na sua análise, o médio do Manchester United assume, ainda assim, que o médio do FC Porto até já estaria preparado para esta situação, especialmente depois da idêntica situação com João Mário em Alvalade.