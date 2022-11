Bruno Fernandes recebeu a bola de Garnacho e atirou para o fundo das redes do Aston Villa

Bruno Fernandes foi autor de um dos quatro golos que o Manchester United marcou no triunfo () sobre o Aston Villa, que permitiu aos red devils assegurarem a presença nos oitavos de final da Taça da Liga inglesa. O médio português aproveitou um belo passe de Garnacho, após desatenção e erro da defensiva dos villains, para colocar o United na frente do marcador e da eliminatória. McTominay viria a fechar as contas do jogo pouco depois. [: Sport TV]