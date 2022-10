Bruno Fernandes sobre Cristiano Ronaldo: «Ninguém sabe o que vai acontecer»

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes foi instado a comentar a ausência, por castigo, de Cristiano Ronaldo, imposto pelo Manchester United, mas recusou abordar a 'novela' em torno do companheiro de equipa. "Não falamos sobre isso. Mantemo-nos em silêncio no seio da equipa, temos de lidar com a questão internamente. Ninguém tem de saber o que pensamos, o que queremos ou o que vai acontecer porque não sabemos. O mais importante para todos, incluindo o Cristiano Ronaldo, é que a equipa vença. Tenho a certeza disso", garantiu o médio português após o empate (1-1) em casa do Chelsea.