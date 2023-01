Bruno Fernandes sobre João Félix: «Teve um azar mas mostrou que é um jogador fora de série»

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes considerou que João Félix "teve azar" ao ver um cartão vermelho no jogo de estreia pelo Chelsea, mas elogiou a atuação do companheiro de Seleção, considerando-o "um jogador fora de série". O médio do Manchester United, que este sábado esteve em destaque na vitória diante do Manchester City, ainda acrescentou: "Estão à espera de um grande João e ele vai dar mostras do seu valor." (Vídeo Eleven Sports)