Bruno Fernandes surpreende adepto ao oferecer... um pedaço de frango

Pouco depois de ter ajudado o Bruno Fernandes a arrasar o Liverpool - triunfo por 4-0 num jogo de preparação -, Bruno Fernandes estava naturalmente de bom humor e, à saída do estádio em Banguecoque (Tailândia), surpreendeu um youtuber que ali andava ao dar-lhe... um pedaço de frango. A cena foi apanhada em vídeo pelo próprio KG (do canal United View) e aconteceu por iniciativa do médio. "Queres um pouco de frango?", questionou o português. KG disse que sim e Bruno Fernandes acedeu: "tira um [pedaço]". Um outro elemento do canal ainda alertou o médio pela sua necessidade de consumir proteína após o jogo, mas Bruno Fernandes não se importou.