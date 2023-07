A carregar o vídeo ...

Bruno Lage chegou esta manhã ao Rio de Janeiro e foi recebido no aeroporto por adeptos do Botafogo, que não esconderam o entusiasmo. "Vamos ser campeõs", gritaram alguns deles. Lage vai assumir o comando técnico do atual líder do Brasileirão, substituindo outro português, Luís Castro, que rumou ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo. (Vídeo Botafogo/Twitter)