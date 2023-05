Bruno Lage desvenda momento de antologia de João Félix num treino pelo Benfica

A carregar o vídeo ...

Bruno Lage utilizou as redes sociais para partilhar momentos de treino a que assistiu na carreira. O último treinador campeão pelo Benfica revelou um deles relativo a João Félix, jogador que orientou em 2018/19. O hoje futebolista do Chelsea fez um túnel a Ferro, no Seixal, e 'picou' a bola sobre Vlachodimos. "Coisas que eles fazem no treino...", escreveu Lage através da conta de Instagram.