Bruno Lage foi vaiado pelos adeptos do Botafogo depois do empate em casa diante do Goiáse, no final do jogo, o técnico considerou que o mais importante é a 'torcida' continuar a apoiar a equipa. Relativamente àquilo que... "Faz parte desta profissão", garantiu. (Vídeo YouTube/Botafogo)