Bruno Lage não teme calendário no Brasil: «No Benfica e em Inglaterra foi sempre assim»

Bruno Lage estreou-se no banco do Botafogo com um empatefrente aos argentinos do Patronato, na 2.ª mão do playoff de acesso aos 'oitavos' da Taça Sul-Americana, e no final o técnico português foi questionado sobre algumas críticas que Luís Castro, seu antecessor no Fogão, fez ao (pesado) calendário das equipas brasileiras. (Vídeo TNT Sports Brasil/Twitter)