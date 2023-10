Bruno Lage recorda vantagens ganhas e perdidas ao FC Porto pelo Benfica: «Faça essa pesquisa»

A carregar o vídeo ...

Bruno Lage foi confrontado por um jornalista na conferência de imprensa depois do empate do Botafogo com o Goiáscom a vantagem de 7 pontos que o Benfica teve em relação ao FC Porto na época de 2019/20, acabando por perder o campeonato sob a liderança do técnico. O treinador desafiou o repórter a pesquisar a época anterior, quando sucedeu o inverso, ou seja, os encarnados tiveram uma desvantagem de 7 pontos para os dragões e sagraram-se campeões. Recorde-se que o Botafogo lidera o Brasileirão com 7 pontos de vantagem para Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha, mas somou apenas 1 pontos em 12 possíveis nos últimos tempos. (Vídeo YouTube/Botafogo)