Bruno Lage considerou esta sexta-feira que Liverpool e Manchester City, que lutam pela conquista da Premier League, talvez sejam "as melhores equipas do Mundo". O treinador português do Wolverhampton falava na conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo, com o Liverpool, na última jornada do campeonato inglês. (Vídeo Football Daily)