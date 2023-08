Bruno Lage revive pesadelo do Benfica no Brasil: autocarro do Botafogo apedrejado

A carregar o vídeo ...

Bruno Lage passou no Brasil por uma situação muito parecida com a que viveu no Benfica. O autocarro do Botafogo foi apedrejado no Rio de Janeiro, quando seguia a caminho do aeroporto, e a pedra, que partiu um vidro, por pouco não atingiu o médio Carlos Alberto. O jogador não ficou ferido, mas foi assistido pelos médicos do clube ainda dentro do veículo. Mais tarde, soube-se que o autor do ataque foi um adepto do Fluminense e o clube já pediu desculpas pelo sucedido. Recorde-se que o 'Fogão' viajou para a Argentina, onde vai defrontar o Defensa y Justicia, na segunda mão dos quartos de final da Taça Sul-Americana. (Vídeos Globo Esporte/ESPN Brasil)