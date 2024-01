Bruno Santos ficou no 5.º lugar entre os rookies na estreia no Dakar

A carregar o vídeo ...

O piloto Bruno Santos disputou esta sexta-feira o prólogo do Rali Dakar 2024, que marcou o arranque desta exigente competição, e alcançou o quinto lugar entre os pilotos estreantes da prova. O piloto de Torres Vedras conta neste espaço de Record as suas impressões sobre o início desta aventura. Amanhã, a primeira etapa do Rali Dakar 2024 vai ligar Alula a Al Henakiyah e serão cumpridos 414 km cronometrados.