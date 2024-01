Bruno Santos no Dakar'2024: «Conduzi de forma segura, sem arriscar»

A carregar o vídeo ...

Na sua estreia no Dakar o piloto de Torres Vedras Bruno Santos, campeão nacional de todo-o-terreno na Categoria T3 está a ter um excelente desempenho nesta que é a maior prova do mundo da modalidade.



Imprimiu, nos 470 km cronometrados da etapa que ligou Al Henakiyah a Al Duwadimi, um excelente ritmo que lhe permitiu ascender ao Top 5 da classificação do Rookie Challenge Rally 2.