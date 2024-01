Bruno Santos no Dakar'2024: «Estão gastas as forças recuperadas no dia de descanso... mas isto é o Dakar»

A carregar o vídeo ...

O estreante Bruno Santos continua a realizar um soberbo desempenho do Dakar. Na etapa hoje disputada, que ligou Riyadh a Al Duwadimi, numa extensão de 873 quilómetros, a maior desta edição de 2024, o piloto de Torres Vedras manteve a terceira posição da classificação destinada aos "Rookies", os pilotos estreantes e subiu mais uma posição no Ranking Rally 2, a competição destinada aos pilotos que não competem em Rally GP, a Classe Elite da competição. Ocupa uma posição no Top 20 com um notável 18º lugar.