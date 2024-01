Bruno Santos preparado para o arranque do Dakar'24: «Ansioso por começar!»

A carregar o vídeo ...

Pela primeira vez na sua carreira desportiva, o piloto Bruno Santos vai cumprir o sonho de participar na maior prova de todo-o-terreno do mundo. Até ao próximo dia 19 de janeiro o piloto de Torres Vedras vai contar diariamente neste espaço do Record todas as suas aventuras no Rali Dakar'24. Bruno Santos cumpriu hoje as verificações técnicas e administrativas da prova e está agora preparado para dar início à corrida. A edição de 2024 do Rali Dakar começa com um prólogo de 28km cronometrados cumpridos entre rochas, pistas de areia e percursos fora de estrada. O prólogo terá também como função estabelecer as posições de partida para a primeira etapa.