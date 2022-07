Brutal agressão a árbitra em jogo regional na Argentina vale detenção no relvado

A carregar o vídeo ...

O encontro entre as reservas do Club Deportivo Independencia e do Deportivo Garmense terminou mais cedo do que o previsto devido a uma agressão em campo. No decorrer do encontro, a árbitra Dalma Cortadi mostrou um cartão amarelo a um jogador da equipa da casa quando, de repente, e sem que ninguém se apercebesse, Cristian Tirone, atleta do CD Independencia atinge com brutalidade a juíza com um soco na nuca. O encontro foi prontamente suspenso pela árbitra, que foi conduzida a uma unidade hospitalar por precaução. Já Cristian Tirone foi detido pela polícia que estava no local. [Vídeo: El Argentino Diario]