Buffon tem 45 anos, mas celebra como se estivesse agora a começar

Gianluigi Buffon tem 45 anos, conquistou praticamente tudo o que havia para conquistar no mundo do futebol, mas o entusiasmo e vontade de ganhar continuam lá. Agora no Parma, o seu clube de formação, o lendário guardião ajudou a equipa a alcançar as meias-finais do playoff de promoção à Serie A e a forma como vibrou diz tudo. Tem 45 anos... mas celebra como se estivesse agora a começar!



O Parma, refira-se, vai defrontar o vencedor do duelo entre Cagliari e Venezia, dos quartos-de-final do playoff.