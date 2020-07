Cadeiras vazias e todos os adeptos de máscara: eis o 'novo' futebol com adeptos em Espanha

A carregar o vídeo ...

Com todos os adeptos de máscara e uma cadeira vazia de separação entre cada um deles, o encontro entre Marino e Tamaraceite, do playoff de subida à 2.ª Divisão B, marcou um momento histórico em Espanha neste pós-pandemia. Foi a primeira vez que os fãs puderam ver um jogo ao vivo, num cenário que pode muito bem ser o futuro, pelo menos a curto prazo, do desporto rei. As imagens acima, partilhadas pelas Federación Canaria de Fútbol, mostram essa nova realidade, mas também serviram em resposta aos críticos, que falaram de desrespeito do protocolo estabelecido.