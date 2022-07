A carregar o vídeo ...

Foi bem quente o final do jogo entre o Botafogo, de Luís Castro, e o Atlético-MG ontem, no Brasileirão. No acesso aos balneários os jogadores trocaram acusações e os seguranças do recinto tiveram de intervir. O treinador português teve mesmo de segurar alguns dos seus atletas. (Vídeo Breno Galante/Twitter)