Calhou defesa do Burnley a João Félix e este virou-se para a namorada: «És capaz de ser mais rápida que ele»

João Félix jogava FIFA Ultimate Team, com transmissão em direto, com a namorada ao lado a assistir - já depois de ter estado na companhia do Youtuber Record, Pedro Tim. A dada altura, calhou-lhe em sorte um defesa do Burnley, Ben Mee, e o avançado virou-se para Margarida Corceiro: "És capaz de ser mais rápida do que ele". A emissão no canal de Youtube chegou a contar com mais de 100 mil pessoas a ver.