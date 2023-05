Câmara de Lisboa já prepara possível festa do Benfica: assim está o Marquês de Pombal

A carregar o vídeo ...

A CMTV mostrou imagens dos preparativos que já estão a ser feitos no Marquês de Pombal pela Câmara Municipal de Lisboa, tendo em vista uma eventual conquista do título pelo Benfica, este fim de semana. À volta da estátua existe já algum gradeamento. Recorde-se que as águias pode sagrar-se campeãs no sábado se o FC Porto perder em Famalicão ou no domingo em caso de vitória sobre o Sporting. Hoje, na conferência antes do dérbi , a PSP garantiu que "não há festejos oficiais programados" e que "o Benfica não tem nada preparado para este fim-de-semana".